Перечинський райсуд Закарпатської області арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, який належать фірмам "Гуардон Україна" і "Компанія Алюміній України" російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє Liga.net з посиланням ухвалу суду в судовому реєстрі.

Відповідна ухвала датована 30 березня 2022 року, а 31 травня його підтвердив Закарпатський апеляційний суд.

Водночас були арештовані гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку та МР Банку.

Арешти накладені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах керівництвом заводу. Досудове розслідування з 25 березня здійснює Національна поліція.

Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у слідчих, становить понад 200 млн грн. У матеріалах справи стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов`язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту.

Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський мільярдер Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

У 2016 році Україна запровадила санкції проти компаній Дерипаски "Русал" і пов'язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що "Русал" продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). У 2018 році стало відомо, що Дерипаска залишив контроль над заводом.

1 березня 2022 року компанія "Русал" Дерипаски заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

Нагадаємо, що в Україні арештували активи "Ростеху", "Татнефти" та "Русалу".