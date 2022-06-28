Мільярдер Дерипаска заявив, що в росії не буде зміни режиму (відео) [ Редагувати ]
У Росії "немає потенціалу для зміни режиму", для цього немає і економічних передумов. Про це заявив російський мільярдер Олег Дерипаска, виступаючи перед студентами в МДУ.
Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны... Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск 0 [это] вряд ли [произойдет.
Бізнесмен наголосив, що це "в жодному разі не закид" - просто економічних передумов зміни режиму, на його думку, на сьогоднішній день не існує.
У своєму виступі Дерипаска також заявив, що "колоссальной ошибкой будет уничтожить Украину".
Раніше Дерипаска називав вторгнення Росії в Україну "божевіллям", а компанія "Русал", яку до 2018 року очолював Дерипаска, закликала розслідувати масові вбивства мирних жителів у Бучі під Києвом.
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