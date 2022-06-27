В Україні арештували активи "Ростеху", "Татнефти" та "Русалу" [ Редагувати ]
В Україні накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям "Ростех", "Татнефть", "Русал" і "Група ГМС" на загальну суму понад 4,5 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Арешт накладено на корпоративні права дев'яти українських підприємств, які належать російським компаніям, а також 70 об'єктів нерухомого майна та земельні ділянки.
За версією слідства, частина активів була прихована у офшорних юрисдикціях. В Офісі Генпрокурора вважають, що ці активи могли використовуватись для підривної діяльності проти України.
Нагадаємо, що в середині травня в Україні арештували активи "Альфа-банку" на 12,4 млрд грн.
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