"Ждите ответный привет": Арестович відреагував на ракетний удар по Одещині (відео) [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович різко відреагував на ракетний удар росіян по Одеській області.
Ну ждите ответный привет, у***ны. И долго ждать не придется.
За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі станом на 8:30 ранку 18 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 - поранені.
За під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб, повідомляє ДСНС. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 (з них 3 дитини). Роботи тривають.
Внаслідок ракетного удару по території бази відпочинку в Сергіївці загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 людина.
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