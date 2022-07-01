Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович різко відреагував на ракетний удар росіян по Одеській області.

Ну ждите ответный привет, у***ны. И долго ждать не придется.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі станом на 8:30 ранку 18 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 - поранені.

За під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб, повідомляє ДСНС. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 (з них 3 дитини). Роботи тривають.

Внаслідок ракетного удару по території бази відпочинку в Сергіївці загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 людина.