Ранковий ракетний удар по Києву може бути не останнім сьогодні. Обстріли можуть тривати цілий день.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - зазначив він.