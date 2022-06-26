Сьогодні обстріли Києва можуть тривати цілий день - Арестович [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Ранковий ракетний удар по Києву може бути не останнім сьогодні. Обстріли можуть тривати цілий день.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.
"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - зазначив він.
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