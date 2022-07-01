Ракетний обстріл Одещини: кількість жертв зросла до 17 (відео) [ Редагувати ]
В Одеській області внаслідок влучання ворожої ракети у 9-поверховий будинок загинуло 14 людей, ще 30 - поранені. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 06.00 ранку, загиблих - 14 людей, травмовані - 30, з них три дитини. Продовжуються рятувальні роботи.
Ще одна ракета влучила в базу відпочинку, станом на 06:00 ранку там загинуло 3 людей, з них - 1 дитина, ще одну людину госпіталізовано. Є руйнація будівель. Тривають рятувальні роботи.
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