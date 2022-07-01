Колишній держсекретар (1973-1977) та радник президента США з національної безпеки (1969-1975) Генрі Кіссінджер в інтерв'ю британському журналу The Spectator заявив, що війна в Україні може закінчитися трьома способами.

Перший варіант передбачає, що росія зупиниться там, де вона перебуває зараз. У такому разі вона завоює 20% України та більшу частину Донбасу - "основний промисловий і сільськогосподарський регіон, а також шматок землі вздовж Чорного моря".

Якщо вона (росія - ред.) залишиться там, це буде перемога, незважаючи на всі невдачі, які вони зазнали на початку. І роль НАТО не буде такою вирішальною, як вважалося раніше.

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Другий варіант, на думку Кіссінджера, це спроба "вичавити" росію з територій, які вона захопила після до початку збройного вторгнення 24 лютого, включаючи Крим. Потім, якщо військові дії триватимуть, для Заходу "зросте ризик самому опинитися у стані війни з росією", зазначив нобелівський лауреат.

Третій сценарій, згідно з версією дипломата, полягає у поверненні на кордони до 24 лютого.

Третій результат, який я накидав у Давосі і який, на моє враження, зараз прийняв Зеленський, полягає в тому, що якщо Вільний Народ (Free People) зможе утримати Росію від будь-яких військових завоювань і якщо лінія фронту повернеться на позицію, з якої почалася війна, то поточна агресія буде явно переможена. Україну буде відтворено у тому вигляді, в якому вона була до початку війни: лінія фронту після 2014 року. Вона буде переозброєна та тісно пов'язана з НАТО, якщо не стане її частиною. Інші питання можна залишити на обговорення.

Кіссінджер зазначив, що третій сценарій передбачає заморожування збройного конфлікту на певний період.

Нагадаємо, що володимир путін зробив заяву про терміни завершення війни.