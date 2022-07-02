Міністри спорту 33 країн підписали заяву з вимогою відсторонити від зманань спортсменів з рф і Білорусі [ Редагувати ]
Міністри спорту 33 країн підписали спільну заяву з вимогами заборонити спортсменам з росії та Білорусі брати участь у змаганнях і припинити трансляції міжнародних спортивних заходів у цих країнах. Про це повідомив міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук, передає ТАСС.
Ми вимагаємо призупинити членство спортивних федерацій Росії та Білорусі в міжнародних організаціях, ми вимагаємо виключити представників Росії та Білорусі з керуючих органів міжнародних федерацій, а також призупинити телевізійні трансляції міжнародних спортивних подій на територіях Росії та Білорусі.
Заяву вже підписали представники 25 країн ЄС, а також міністри із Великої Британії, США, Нової Зеландії, Австралії, Південної Кореї, Японії, Норвегії та Канади.
Підписання заяви було ініційовано через вторгнення в Україну. Документ ухвалили "у зв'язку з тим, що мають місце випадки, як, наприклад, у бобслеї та скелетоні, які можуть відкрити двері для повернення російських федерацій, російських та білоруських спортсменів у світовий спорт".
Міжнародні спортивні федерації скасовують міжнародні змагання в росії та усувають російських та білоруських спортсменів у відповідь на вторгнення в Україну. Зокрема 1 березня їх відсторонили від турнірів Міжнародною федерацією лижників. Аналогічне рішення цього ж дня ухвалила Міжнародна спілка ковзанярів.
Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
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