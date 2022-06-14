Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, де заявлена участь спортсменів з росії та Білорусі. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт за підсумками наради з керівництвом спортивних федерацій країни.

Представники рф і рб шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором. Це неприпустимо!

Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.

У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України!