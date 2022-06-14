Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів [ Редагувати ]
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, де заявлена участь спортсменів з росії та Білорусі. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт за підсумками наради з керівництвом спортивних федерацій країни.
Представники рф і рб шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором. Це неприпустимо!
Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.
У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України!
Міністр повідомив, що повномасштабна війна росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів.
На сайті Міністерства молоді та спорту України від 14 червня повідомляється, що у бою з окупантами загинув президент Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов.
Нагадаємо, що легендарний гравець збірної Бразилії Пеле закликав путіна зупинити війну в Україні.
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