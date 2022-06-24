Федерація дзюдо України зніме спортсменів з усіх турнірів через допуск росіян [ Редагувати ]
Федерація дзюдо України оголосила про рішення не брати участі у всіх турнірах Міжнародної федерації дзюдо (IJF) доки росіянам і білорусам не заборонять брати участь у змаганнях. Про це йдеться у заяві на сайті Федерації через допуск російських борців до турніру Grand Slam в Улан-Баторі (24-26 червня).
У разі допуску спортсменів Росії та Білорусі у нейтральному статусі до участі у змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо, ми прийняли рішення щодо відмови в участі збірних команд України з дзюдо у всіх спортивних заходах Міжнародної федерації дзюдо до відсторонення від участі у змаганнях у будь-якому статусі національних команд із дзюдо Росії та Білорусі.
28 лютого виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету закликав міжнародні спортивні федерації усунути спортсменів з росії та Білорусії від офіційних змагань. Як зазначається в повідомленні української федерації, IJF стала "стала першою з міжнародних федерацій з видів спорту, яка грубо проігнорувала рекомендації" МОК.
2 березня IJF скасовувала всі змагання з дзюдо в росії через вторгнення в Україну. 6 березня федерація усунула президента росії володимира путіна з посади почесного президента.
Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
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