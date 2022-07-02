Скільки коштує одягнути... військового? Звісно, амуніцією та обмундируванням наших солдат повністю забезпечує держава. І проблем із цим немає. Крім того, всі ці речі - пристойної якості. Але часто військовим треба більше речей. А дехто хоче мати амуніцію НАТОвського зразка, і тоді - солдатам допомагають волонтери. Ну або хто може - купує собі забаганки сам.

В яку копійку це влітає - порахував Олександр Васильченко.

Форма, бронежелет, військове взуття, каска і зброя. Кожному військовому, який іде на фронт захищати Україну, треба мати все необхідне для бою. Забезпеченням армії займається держава.

Власта Рейпаші, голова громадської організації "Волонтери закарпаття":

На сьогоднішній день Україна вже більш меньш краще йде забезпечення всіх військовослужбовців. Вже не треба купляти ні броніжелети, ні каски, ні форму одягу, ні палатки, ні спальники, тому що навіть на сьогоднішній день хлопці, які їдуть новосформовані батальйон, вони вже цим повністю оснащені.

Отже, стандартно на одного бійця йде: білизна, трекінгові шкарпетки, взуття. А ще - гумові капці, термобілизна, штани і кітель. Бронежелет, каска, головний убір, баул для речей. І те, що видає ЗСУ, має слугувати півроку. Але, враховуючи умови, в яких воюють бійці на передовій: півроку амуніція не витримує.

Олександр, військовий:

Держава дає, але б хотілося кращлго і більшого. що маємо, то маємо, але без волонтерів ніяк.

І виходить, що війна - це дорого. Тож скільки коштує вдягнути одного військового?

З початку повномаштабного вторгнення військовим активно допомагають українські волонтери. Багато екіпірування купують і привозять з-за кордону. На доставку такої амуніції йде багато часу і грошей.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Нормальні бєрци - це 100-120 дол, сама аптечка коштує 150 дол, РПС хорошої якості - це ще майже 100 дол. Бронежелет - це від 300 до 500, а то і 800 дол. плюс пару комплектів форму. Це, знову ж таки, футболки, панама - 100 дол один. 2 комплекти - 200 дол.

Алла Мартинюк, кіноакторка, військовий волонтер:

Термошкарпетки коштують мінімум 100 грн хороші, якісні. Форма, якщо це піксель з мультикам штанами, які мають наколінники, то це чекати місяць, там буде 60 дол., якщо це купувати зараз - то це буде 2800 грн.

А ще - шолом, за який доведеться викласти до 500 євро. Звичайно ж, ці речі будуть натовського зразка - комфортні при експлуатації, легкІ та якісні. Втім - є нюанс:

Олександр, військовий:

Військовий баул. З ним на позиціях не побігаєш. Але, коли треба вийти групою, чи десь ще там, ось тактичний рюкзачок накинув собі на плечі, взяв продукти харчування на день, два три і пішов переміщаєшся вільно собі. А з таким баулом не побігаєш.

А ще, невідʼємна частина військового спорядження - аптечка.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Це теж амуніція, це обовʼязково повинно бути у кожного хлопця. Це невідʼємна частина або бронежелета, або розгрузки.

Одяг, плитоноски або сумки - черкаські волонтери шиють самі.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Середня вартість такої аптечки, якщо вже в зібраному складі це мінімум 3,5 тис грн.. Якщо ми говоримо про сам підсумок, то це від 250 до 400 грн.

А ще військові не проти мати спецзахист для очей, або прилади, які допомагають під час виконання завдань.

Алла Мартинюк, кіноакторка, військовий волонтер:

Каліматорний приціл, всі просять, він мінімум 450 дол коштує. Окуляри на шолом 60-50 баксів. Балістичні окуляри, щоб очі від осколків захищати, мінімум 70 дол. Тобто якщо підрахувати, це десь виходить 60 тисяч гривень плюс мінус на одного захисника.

60 тисяч. Або приблизно 2 тисячі доларів. І це - не кінцева цифра. Доукомплектовувати військового можна ще спеціальними тактичними приладами. І тут усе залежить від можливостей волонтерів, або гаманця самого солдата.