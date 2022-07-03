Війна в Україні: що відбувається на фронтах 3 липня [ Редагувати ]
Російські війська взяли під контроль населений пункт Золотарівка під Лисичанськом, ЗСУ відбили штурм у напрямку Пасіка - Долина, противник форсував річку Сіверський Донець, намагається захопити Білогорівку під Краматорськом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 3 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.
- На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.
- На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка - Долина.
- На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.
- На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.
- Наступальні дії у напрямку Ниркове - Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка - Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка - Спірне та Миколаївка - Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.
Нагадаємо, що у Міноборони України спростували інформацію про захоплення росіянами Лисичанська.
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