Російські війська закріплюються в районі Лисичанська - голова ОВА [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська. Місто у вогні, ворог кинув на нього всі свої сили та атакує із незрозуміло жорстокою тактикою.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Він порівняв, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.
"Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - пише Гайдай.
За його словами, також минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.
"Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав Гайдай.
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