В росії заявили про взяття Лисичанська: у Міноборони України спростували інформацію [ Редагувати ]
Глава міноборони росії сергій шойгу заявив, що окупантам вдалося повністю "звільнити" Луганську область, взявши Лисичанськ. У Міністерстві оборони України спростовують цю інформацію.
За його словами, також "перейшли під контроль" росії населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцево і Біла гора.
Загальна площа звільнених за останню добу територій склала 182 квадратних кілометри.
У свою чергу представник Міноборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.
За його словами, ситуація в місті "вже досить давно була дуже напруженою", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".
Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх.
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