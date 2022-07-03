Глава міноборони росії сергій шойгу заявив, що окупантам вдалося повністю "звільнити" Луганську область, взявши Лисичанськ. У Міністерстві оборони України спростовують цю інформацію.

За його словами, також "перейшли під контроль" росії населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцево і Біла гора.

Загальна площа звільнених за останню добу територій склала 182 квадратних кілометри.

У свою чергу представник Міноборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.

За його словами, ситуація в місті "вже досить давно була дуже напруженою", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".