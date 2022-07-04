Неймовірний успіх: жіноча збірна України виборола бронзові медалі футзального Євро-2022 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Жіночий чемпіонат Європи з футзалу збірна України завершила перемогою над національною командою Угорщини в поєдинку за третє місце.
Перевага українок у стартові хвилини призвела до швидкого забитого м'яча. На 9-й хвилині Рубан із правого краю віддала передачу під удар Титовій, яка класно пробила повз воротаря в один дотик.
У дебюті другої половини збірна України забила вдруге. Титова з кутового відпасувала Воловенко, яка потужним діагональним ударом прошила воротаря.
Українки втримали переможний рахунок і забрали бронзові нагороди. Чемпіоном Європи натомість стали іспанки, які лише в серії пенальті здолали збірну Португалії (3:3, пенальті – 4:1).
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