Жіночий чемпіонат Європи з футзалу збірна України завершила перемогою над національною командою Угорщини в поєдинку за третє місце.

Перевага українок у стартові хвилини призвела до швидкого забитого м'яча. На 9-й хвилині Рубан із правого краю віддала передачу під удар Титовій, яка класно пробила повз воротаря в один дотик.

У дебюті другої половини збірна України забила вдруге. Титова з кутового відпасувала Воловенко, яка потужним діагональним ударом прошила воротаря.

Українки втримали переможний рахунок і забрали бронзові нагороди. Чемпіоном Європи натомість стали іспанки, які лише в серії пенальті здолали збірну Португалії (3:3, пенальті – 4:1).