Тієї ж ночі "бавовну" було чути й в районі Курської області

Ані дня без... бавовни. У російських містах продовжують лунати потужні вибухи, які тамтешня влада і пропаганда - скромно називають... "хлопками". А українці іронічно називають "бавовною". То хто ж її підвозить - росіянам?

У кремлі в атаці на Бєлгород і Курську область - звинувачують ЗСУ. Але докази свідчать про чергову диверсію самих росіян. Навіщо керівництву федерації обстрілювати своїх же громадян - розкаже Марина Біленька.

Них*ра… ох ты ж еб***ь, бл*, зай-зай-зай-зай, вставай.

Серія потужних вибухів пролунала у російському Бєлгороді о третій ночі в неділю. Жителі міста, яке знаходиться менше ніж за сто кілометрів від українського Харкова, публікують кадри події у соцмережах.

В нескольких местах, в Белгороде это, попали, прилеты были, содрогнулась земля.

П'ятеро людей загинули. Серед них троє - українців. Це були члени однієї родини, які втекли з села на Харківщині перечекати війну у родичів. Ще четверо осіб травмувалися. Губернатор бєлгородської області заявив про часткове та повне руйнування понад 60 будинків. У своєму зверненні до містян озвучив і причину так званої "серії гучних звуків".

В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області рф:

Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У", все ракеты благодаря слаженной работе нашей ПВО были сбиты, но частично, получив разрушения, одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация.

Тієї ж ночі "бавовну" було чути й в районі Курської області. Там начебто працювали російські системи протиповітряної оборони.

Ігор Конашенков, речник міноборони росії:

На подлете в Курске были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

Що саме збили - невідомо. Адже різні російські чиновники назвали різні моделі БПЛА радянського виробництва. Такого металобрухту на озброєнні в України немає.

Водночас користувачі соцмереж звернули увагу: на збитих безпілотниках є напис "Нє наступать", що свідчить про чергову провокацію рф.

Тріщить по швах і заява міноборони федерації щодо ракетного удару по Бєлгороду.

Ігор Конашенков, речник міноборони росії:

Киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами.

У постраждалих внаслідок нічних обстрілів будинках - застрягли фрагменти ракети російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С1".

Такої техніки на озброєнні Україна теж не має. Але це не заважає рф звинувачувати Київ у, цитую, "найпотужнішій атаці ЗСУ "за час так званої "спецоперації".

Костянтин Машовець, військовий оглядач:

Думаю, найближчим часом на "місці українського ракетного удару" раптово "виявлять" якісь матеріальні докази причетності України до цього злодійського злодіяння... Навіть цілком можливо, "уламки ракет від "Хаймарсів" підвезуть...

Навіщо росії бити по своїх цивільних і звинувачувати у цьому Україну? Кілька військових експертів та оглядачів висловили припущення, що так рф готує привід для оголошення загальної або хоча б часткової мобілізації. І що більше крові "невинних" проллється для цього - тим більше підтримки матиме це рішення серед громадян.

Антон Геращенко, радник Міністра внутрішніх справ України:

Для путіна та його генералів вже очевидно, що з кадирівського поголів'я та жменьки найманців-вагнерівців плюс мобілізованих насильно українців з окупованих територій неможливо створити армію, здатну продовжувати наступ навіть на Донбасі. Що це за армія, яка 25 кілометрів до Лисичанська йшла 128 днів за тотальної переваги в артилерії та бронетехніці? Одного удару по Бєлгороду для створення загальної істерії, вочевидь недостатньо, тому будуть інші вибухи будинків.

Тим паче тактика ця для путіна - випробувана та відпрацьована. 20 років тому у кількох російських містах вибухнули багатоповерхівки. Понад три сотні людей загинули.

Незадовго до цього путін просунувся кар'єрною драбиною і вже не очолював ФСБ. Але саме цю службу критики російської влади звинуватили у масовому вбивстві мирного населення.

Утім, офіційно вибухи були названі терактами, а провину за них поклали на чеченців. Кремлю потрібен був привід для реваншу у першій чеченській війні. Отож під закликом до боротьби з тероризмом - вони розв'язали другу.

Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту, значит вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим - все, вопрос закрыт окончательно.

Від початку широкомасштабного вторгнення росії в України вибухи у Бєлгороді лунають не вперше. Там навіть діє "жовтий" рівень терористичної загрози.

Щоразу в "хлопках" рф звинувачує Київ. Президент України Володимир Зеленський заперечує те, що українські війська ведуть бойові дії на території росії.