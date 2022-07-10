У росії в паніці відреагували на рішення США передати Україні ще чотири HIMARS [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія засудила рішення США надати Україні ще чотири ракетні системи HIMARS. Нібито таким чином "Вашингтон бажає затягнути війну".
Про це повідомляє посольство росії в США, яке цитує BBC.
"Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну", - йдеться в коментарі посольства.
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.
Зокрема, в новий пакет допомоги увійде чотири ракетні системи HIMARS і додаткові боєприпаси до них, три тактичні машини для евакуації обладнання, боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь, підривні боєприпаси, протибатарейні системи, а також запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.
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