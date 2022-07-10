У самопроголошеній "ДНР" засудили до страти двох бійців полку "Азов", які захищали Маріуполь. Про це повідомив пропагандист Дмитро Стешин.

"Фокс (Константин Никитенко) - ездил по Мариуполю на БТР и постреливал по людям, по приколу, для смеха. Мы же сепары и русня. Сам выложил себе смертный приговор в виде ролика в сеть.

Фрост - автор канала "Танцуй-убивай". Расстреливал пленных морпехов, глумился над телами" - написав росіянин.

У так званій "ДНР" 8 липня оголосили про відміну тимчасового мораторію на смертну кару.

У червні донецькі сепаратисти засудили до смертної кари британців Шона Піннера й Ейдена Есліна, а також марокканця Брагіма Саадуна, які добровольцями захищали Україну від російської агресії.

Нагадаємо, що бійці полку "Азов" стали залишати територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі 17 травня. За словами президента Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".

29 червня Україна в рамках обміну повернула 144 полонених бійців, з них 95 - захисники "Азовсталі".