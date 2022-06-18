До росії вивезли командирів "Азову" - ЗМІ [ Редагувати ]
До росії з самопроголошеної "ДНР" вивезли офіцерів різних українських підрозділів, у тому числі командирів полку "Азов", який захищав Маріуполь. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у російських силових структурах.
Для "проведення слідчих дій" до рф відправили заступника командира "Азова" Святослава Паламаря (позивний "Калина") і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського ("Волина").
До якого саме російського регіону етапували українських захисників і командирів яких саме підрозділів - не повідомляється.
Нагадаємо, що бійці полку "Азов" стали залишати територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі 17 травня. За словами президента Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".
по темі
Звільнена з російського полону парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" записала відеозвернення, в якому подякувала за свій порятунок президенту України Володимиру Зеленському і висловила переконання, що всі українці, які перебувають у заручниках у окупантів, незабаром повернуться додому
У суботу, 18 червня, відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися п’ятеро цивільних українців.Четверо мирних українців потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них - під час окупації Гостомеля. Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України
Російський пропагандист Андрій Руденко у своєму Telegram-каналі опублікував два короткі відеозаписи з двома американськими добровольцями, які минулого тижня потрапили в полон під час боїв під Харковом
Російські Telegram-канали опублікували фото двох американських добровольців з Алабами - 39-річного Олександра Дрюка та 27-річного Енді Х'юна, які потрапили в полон до росіян у боях під Харковом
Дана сума витрачається на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі
Українська влада організувала в одній з західних областей спеціальний табір для утримання російських військовополонених, які не підлягають обміну найближчим часом. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону