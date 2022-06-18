До росії з самопроголошеної "ДНР" вивезли офіцерів різних українських підрозділів, у тому числі командирів полку "Азов", який захищав Маріуполь. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у російських силових структурах.

Для "проведення слідчих дій" до рф відправили заступника командира "Азова" Святослава Паламаря (позивний "Калина") і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського ("Волина").

До якого саме російського регіону етапували українських захисників і командирів яких саме підрозділів - не повідомляється.

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Нагадаємо, що бійці полку "Азов" стали залишати територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі 17 травня. За словами президента Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".