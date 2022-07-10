У неділю, 10 липня, погода в Україні буде з атмосферними фронтами. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Йтимуть дощі, подекуди можливий град. За даними синоптиків, погода в Україні сьогодні буде з дощами, сильним вітром та грозами майже по всій території. Подекуди град. При цьому в Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях менша ймовірність дощів.

Вітер північно-західний, помірний, а подекуди поривчастий.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +18, вдень +24 +28 градусів;

на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +20 +24;

у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +31 градус;

на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +26 +29;

у центральних областях вночі +14 +18, вдень +25 +27 градусів.

В Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17, а вдень +24 +26.