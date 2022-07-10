Україну накриє атмосферний фронт [ Редагувати ]
У неділю, 10 липня, погода в Україні буде з атмосферними фронтами. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Йтимуть дощі, подекуди можливий град. За даними синоптиків, погода в Україні сьогодні буде з дощами, сильним вітром та грозами майже по всій території. Подекуди град. При цьому в Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях менша ймовірність дощів.
Вітер північно-західний, помірний, а подекуди поривчастий.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +18, вдень +24 +28 градусів;
- на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +20 +24;
- у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +31 градус;
- на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +26 +29;
- у центральних областях вночі +14 +18, вдень +25 +27 градусів.
В Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17, а вдень +24 +26.
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