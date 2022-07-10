В Україні з 24 липня цього року набудуть чинності нові правила отримання водійського посвідчення. Механізм підготовки та здачі екзаменів зміниться.

​Як пояснює головний спеціаліст регіонального сервісного центру Костянтин Винниченко, раніше в автошколі навчали два місяці, після - одразу два іспити.

Однак з 24 липня вивчатимуть правила дорожнього руху місяць, після чого екзамен у сервісному центрі. Такий самий механізм і щодо навичок кермування, розказав він.

Тобто, навчання буде розділено на дві окремі частини - теоретичну і практичну. Після кожної з них окремий іспит.

"Свідоцтво теоретичне буде діяти рік. У особи буде один рік для того, щоб скласти теоретичний іспит, щоб вона мала змогу звернутися у навчальний заклад для практичної підготовки", - пояснює Винниченко.

Тим чином, ті, хто склав теорію, мають знову піти в автошколу, аби пройти там курс практики і коли вже буде отримане свідоцтво про практичне навчання, таке свідоцтво буде діяти два роки.