Водійські посвідчення вже з 24 липня видаватимуть по-новому [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Україні з 24 липня цього року набудуть чинності нові правила отримання водійського посвідчення. Механізм підготовки та здачі екзаменів зміниться.
Як пояснює головний спеціаліст регіонального сервісного центру Костянтин Винниченко, раніше в автошколі навчали два місяці, після - одразу два іспити.
Однак з 24 липня вивчатимуть правила дорожнього руху місяць, після чого екзамен у сервісному центрі. Такий самий механізм і щодо навичок кермування, розказав він.
Тобто, навчання буде розділено на дві окремі частини - теоретичну і практичну. Після кожної з них окремий іспит.
"Свідоцтво теоретичне буде діяти рік. У особи буде один рік для того, щоб скласти теоретичний іспит, щоб вона мала змогу звернутися у навчальний заклад для практичної підготовки", - пояснює Винниченко.
Тим чином, ті, хто склав теорію, мають знову піти в автошколу, аби пройти там курс практики і коли вже буде отримане свідоцтво про практичне навчання, таке свідоцтво буде діяти два роки.
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