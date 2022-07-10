росія кидає на війну в Україні навіть засуджених вбивць - розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія набирає на війну проти України новобранців серед засуджених. Причини, за яких люди потрапили до в'язниці не мають значення. Усім, хто погодиться, обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби".
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, что через значні втрати на війні в Україні, росія активізувала набір до приватних військових компаній. Через нестачу охочих, людей набирають у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, "зекам" обіцяють повну амністію.
Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер".
"Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину - неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби", - сказано в повідомленні.
При цьому, засуджені мають носити спеціальні жетони, що вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони - тільки застарілі кнопкові.
Новобранцям кажуть, що протягом двох місяців планується набрати до 10 тисяч добровольців. Після цього склад ПВК буде кинуто на територію Донбасу. Серед основних завдань - встановити контроль над дорогами на напрямку Ізюм - Слов’янськ - Бахмут.
Окрім того, управління ФСБ росії по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, що схильні до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 Кримінального кодексу росії (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації Збройних сил рф та їх участі в агресії проти України). При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні.
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