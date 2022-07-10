Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7432 про зміни до Податкового кодексу, який звільняє українських захисників від сплати військового збору з їхнього грошового забезпечення. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає скасування сплати військового збору на час воєнного стану для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони та Держспецзв'язку.

Військовий збір - спеціальний податок, запроваджений у 2014 році для фінансування української армії. Податком оподатковуються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору становить 1,5% від нарахованої заробітної плати.

Нагадаємо, що на поточному тижні Рада схвалила законопроєкт №7414, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам і колекторам стягувати з військових прострочені борги.