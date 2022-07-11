В окупованому Луганську лунають вибухи (відео) [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Луганську лунають вибухи. Місцеві пабліки повідомляють про ракетні удари та роботу ППО. Місцеві жителі пишуть про 4 гучних вибухи в місті.
За даними очевидців, ЗСУ накрили склад боєприпасів. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Від лінії фронту Луганськ знаходиться приблизно за 80 кілометрів.
Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що лише за останню добу окупанти здійснили 34 авіанальоти.
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