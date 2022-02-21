Чергову провокацію окупанти влаштували у Луганську - обстріляли місто із важкого озброєння. Сталося це в неділю, близько 21 години - повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Вогонь вели з боку села Лобачеве. Противник сам підриває об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та хаотично обстрілює населені пункти, аби потім звинуватити в цих злочинах українських військових. Командування ООС запевнило, що будь-які заяви про подібні атаки з боку України - неправдиві.