Ворог обстріляв Луганськ з важкого озброєння [ Редактировать ]
Чергову провокацію окупанти влаштували у Луганську - обстріляли місто із важкого озброєння. Сталося це в неділю, близько 21 години - повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Вогонь вели з боку села Лобачеве. Противник сам підриває об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та хаотично обстрілює населені пункти, аби потім звинуватити в цих злочинах українських військових. Командування ООС запевнило, що будь-які заяви про подібні атаки з боку України - неправдиві.
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Про це говорили й очікували. Цього тижня - ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Десятки потужних обстрілів. Артилерійські удари й атаки танків. Під вогнем опинилися армійські позиції й мирні села та міста.
Во время обстрела боевики применили различное оружие
Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье"
Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти. Сьогодні під час надання допомоги цивільному населенню поранені й двоє рятувальників.
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