Компанія Huawei представила нові смартфони Nova 10 та Nova 10 Pro.

Обидва гаджети отримали чіпи Snapdragon 778G від Qualcomm, які поєднуються з 8 Гб оперативної та 128 або 256 Гб вбудованої пам'яті.

Nova 10 має 6,6-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю Full HD+ (2400х1080 пікселів), а версія Pro оснащується 6,7-дюймовим екраном Full HD+ (2652х1200 пікселів).

Особливістю смартфонів стала передня камера. Новинки від Huawei отримали надширококутний модуль 60 Мп, який у Nova 10 Pro доповнений портретним об'єктивом 8 Мп. Основний модуль включає об'єктив 50 Мп, надширококутний об'єктив 8 Мп та датчик глибини 2 Мп.

Nova 10 оснастили батареєю 4000 мА•год із 67-ватною зарядкою, а Nova 10 Pro має акумулятор на 4500 мА•год зі 100-ватною зарядкою. На ринок смартфони вийдуть з фірмовою операційною системою HarmonyOS 2.

Ціна Huawei Nova 10 складе від $400, Huawei Nova 10 Pro - від $550.

Нагадаємо, що Huawei зачиняє магазини у Росії.