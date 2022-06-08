Huawei зачиняє магазини у росії [ Редагувати ]
Китайський виробник техніки Huawei почав закривати торгові точки в Росії, повідомило "РИА Новости" з посиланням на джерело, близьке до компанії. Із 19 офіційних магазинів роботу припинили вже 4.
Перший магазин зачинися 28 лютого у московському торговому центрі "Рів'єра". Потім були закриті магазини в Новокузнецьку, Уфі та Ростові-на-Дону.
За словами джерела, головною причиною закриття магазинів є нестача продукції на складах і падіння попиту на смартфони.
Цілком ймовірно, що найближчими місяцями Huawei продовжить закривати свої магазини.
Офіційно компанія Huawei не оголошувала про вихід з російського ринку. Однак за даними "Коммерсанта", наприкінці травня Huawei перестали відповідати на запити про поставки до росії.
Нагадаємо, що американська технологічна компанія Hewlett Packard оголосила, що повністю йде з росії та білорусі.
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