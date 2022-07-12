Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

Використання каналу Дунай-Чорне море стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.

Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількості суден і значного перевантаження каналу.

Через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби з світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи - голодом.

У ВМС ЗСУ наголошують, що більшість українських портів досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані. Ворог намагається маніпулювати інформацією про начебто жести "доброї волі", для деблокування експорту української сировини морськими шляхами.

Водночас, підрозділи рф продовжують наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури та цивільним судам у Чорному морі. Як приклад, нещодавно ворог наніс ракетний удар по бункеровщику "Millennial Spirit", прапор Молдова, після чого він затонув.

Нагадаємо, що в ЄС назвали воєнним злочином блокування Росією експорту українського зерна.