У Шахтарську на Донеччині HIMARS знищили всіх заступників командира російської дивізії ВДВ [ Редагувати ]
Українські захисники ударами американських артилерійських ракетних системи HIMARS знищили майже всіх заступників 106-ї повітрянодесантної дивізії армії Росії. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
HIMARS накрив 106-у повітрянодесантну дивізію росіян у Шахтарську на Донеччині. У результаті загинули всі заступники командира дивізії, окрім позивного "Барсук", який зараз перебуває у тяжкому стані.
Сьогодні, 12 липня, загинув начальник служби РАО 58 а (військова частина 47084, Владикавказ) Південного військового округу армії РФ Валентин Данилов.
Напередодні повідомлялося, що ЗСУ ліквідували двох полковників та майора військ РФ.
Зараз в Україні нищать окупантів дев'ять установок HIMARS. Вони зосереджені на ударах по тилах росіян - штабах і складах. Днями США пообіцяли поставити Україні для захисту від російської агресії ще чотири HIMARS.
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