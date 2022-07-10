США передуть Україні ще чотири HIMARS - Пентагон [ Редагувати ]
Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що передасть Україні додатково чотири артилерійських ракетних системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Про це йдеться у заяві Пентагону.
8 липня США зобов'язалися надати Україні чотири додаткових високомобільних артилерійських ракетних системи (HIMARS) і боєприпаси до них.
8 липня видання The Washington Post повідомило з посиланням на високопосадовця в Міноборони США, що чотири HIMARS будуть включені до нового пакету американської військової допомоги Україні на $400 млн.
Таким чином на озброєнні української армії буде 13 систем HIMARS.
Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 300 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.
HIMARS вже "кошмарять" окупантів
Нагадаємо, що США забезпечать Україну розвідданими для застосування далекобійної зброї.
по темі
Україна може завдати нищівного удару по Росії, атакувавши міст через Керченську протоку, який з'єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом. Для цього Київ готовий скористатися нещодавно поставленими ракетами "Гарпун". Про це заявив колишній головнокомандувач НАТО американський генерал Філіп Брідлав
Збройним силам України необхідно атакувати аеродроми, які використовуються російською авіацією для ударів по українських містах і позиціях захисників. Про це виданню Guildhall заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Фредерік Бен Ходжес
У Чорному морі знаходяться три російські кораблі і підводний човен, які оснащені ракетами
Половина російських ракет, які вона застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів
Також Залужний розовів, що сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.