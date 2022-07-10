Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що передасть Україні додатково чотири артилерійських ракетних системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Про це йдеться у заяві Пентагону.

8 липня США зобов'язалися надати Україні чотири додаткових високомобільних артилерійських ракетних системи (HIMARS) і боєприпаси до них.

8 липня видання The Washington Post повідомило з посиланням на високопосадовця в Міноборони США, що чотири HIMARS будуть включені до нового пакету американської військової допомоги Україні на $400 млн.

Таким чином на озброєнні української армії буде 13 систем HIMARS.

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Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 300 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.

HIMARS вже "кошмарять" окупантів

Нагадаємо, що США забезпечать Україну розвідданими для застосування далекобійної зброї.