Рада Європейського союзу затвердила надання кредиту Україні в розмірі 1 млрд євро. Про це повідомив віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Кредит є частиною нового виключного пакету макрофінансової допомоги Україні.

ЄС посилює фінансову підтримку України: міністри щойно схвалили кредит у €1 млрд... Україна - це економіка у стані війни. Вона гостро потребує короткострокового фінансування.

Раніше видання Corriere della Sera повідомляло, що загальна сума пакету допомоги ЄС для України становить 9 млрд євро, однак Німеччина блокує його затвердження в повному обсязі та схвалює лише перший транш у розмірі 1 млрд євро.

Лідери країн Євросоюзу погодили пакет допомоги Україні наприкінці травня. Він передбачає, що Київ отримає безвідсоткові кредити з погашенням через 25 років, а Єврокомісія залучить гроші, випустивши європейські боргові зобов'язання. Німеччина - найбільший гарант цих єврооблігацій.

Нагадаємо, що 12 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала $1,7 млрд від агентства США з міжнародного розвитку та Трастового фонду Світового банку.