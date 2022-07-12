Україна отримала від США грант на $1,7 млрд [ Редагувати ]
Україна отримала від США $1,7 млрд грантової допомоги у рамках прямої бюджетної підтримки в розмірі $7,5 млрд. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів.
У травні президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $40 млрд.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що через російське вторгнення бюджет України фінансується лише на третину. Решту дві третини забезпечують гранти та кредити від інших країн.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що дефіцит бюджету України становить $5 млрд щомісяця, через воєнні дії зупинено майже 35% економіки.
Нагадаємо, що Світовий банк профінансує зарплати українських держслужбовців і соцпрацівників на $1,49 млрд, а ЄС виділить Україні 9 млрд євро фінансової допомоги.
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