Німеччина блокує пакет допомоги ЄС для України на 9 млрд євро - Corriere della Sera [ Редагувати ]
Влада Німеччини гальмує виділення пакету допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро, який має стати основною формою підтримки України з боку Євросоюзу. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera з посиланням на джерела у Києві та Брюсселі.
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер виступив проти того, щоб Єврокомісія фінансувала пакет допомоги за рахунок загального європейського боргу, як це було під час пандемії.
Лідери країн Євросоюзу погодили пакет допомоги Україні наприкінці травня. Він передбачає, що Київ отримає безвідсоткові кредити з погашенням через 25 років, а Єврокомісія залучить гроші, випустивши європейські боргові зобов'язання. Німеччина - найбільший гарант цих єврооблігацій.
Глава Мінфіну ФРН схвалив лише перший транш у розмірі 1 млрд євро, який планують перерахувати у липні.
Corriere della Sera зазначає, що гальмування фінансової допомоги з боку Берліна могло стати однією з причин, чому президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Німеччині Андрія Мельника.
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