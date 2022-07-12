Вночі ж херсонці фільмують, як росіяни запускають ракети у бік Миколаєва.

Наказ - на звільнення. Українські військові вигнали окупантів із села Іванівка, що на Херсонщині. Далі тепер наступні населені пункти. Тож, українська влада закликає цивільних терміново евакуюватись. Бо ЗСУ на Півдні йдуть у контрнаступ.

Які шляхи для евакуації, та як нині живуть мирні мешканці окупованого ворогами Херсону, у сюжеті Світлани Прокопчук.

Перше відео зі звільненої Іванівки на Херсонщині показали українські бійці з 60-тої окремої піхотної бригади.

Зашли в це село. Сказали нам занять такую позицию. Заняли ее.

Село, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, деокупували 2 липня. Нині наші захисники проводять так звані зачистки.

Кроме БК ничего опасного. Орков не встречали. Единственный, который валяется на краю села. Двухсотый.

На згадку про "руский мір" у селі залишилися понищені будинки. Про запеклі бої за Іванівку свідчить "мертва"російська військова техніка. Рятуючись від загибелі, селяни виїхали з населеного пункту. Із тими, що залишились, спілкуються українські військові. Дехто покинув розтрощені рідні домівки наважується лише зараз.

Тим часом розвідка України оприлюднила перехоплену розмову ворогів після чергового розгрому російських сил у районі Чорнобаївки. Там було знищено 12 російських офіцерів. За словами одного з окупантів, вороги загинули через їхню ж тупість - неправильно зберігали боєприпаси.

Попали короче. В самое главное командование. - К вам? - Ну да. Там 12 двухсотых. Не к нам. В самое крутое командование. У нас на направление. Я говорил, так не копают. Они сделали в шахматном порядке ямки.

В окупованому Херсоні неспокійно, повідомляють мешканці. Постійно чути звуки стрілянини та вибухів.

Вночі ж херсонці фільмують, як росіяни запускають ракети у бік Миколаєва.

Віталій Кім, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації:

Русские ничем не могли ответить, как обстрелять жилые кварталы наши и Харькова. Я молчу про села, которые уничтожаются там. Но ситуация такая, что команда Президента была освободить Юг, что не может не радовать и чем больше, тем дальше, будет больше гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там руским, что в окопах , что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где -нибудь там в чужом доме со сворованым холодильником, найдет награда каждого героя.

Поки ж росіяни з краденими речами ховаються від розплати за всі свої злочини, інколи цивільним українцям допомагає ворожа техніка, розсипаючись просто у повітрі! Одна з ракет, випущена ворогами з окупованої Херсонщини по мирних мешканцях Миколаївщини, впала в Новій Збруєвці, нікого не вбивши. Місцеві мешканці бачили, як вона спочатку загорілась у повітрі.

Спасибо, друзья, харошега вечера всем. Еще раз с праздником.

А це відео зняли і опублікували самі окупанти у Генічеську. Мовляв, дивіться, як "багато" містян прийшло на влаштоване ними свято рибалки. Щоправда, на відео видно: людей поблизу небагато, а відпочивальників на пляжі немає взагалі. Подібна ситуація і на інших пляжах області, попри розпал літнього сезону.

Натомість чекають багато відвідувачів у новому супермакреті у Херсоні. Щоправда, крамницю відкрили лише замінивши стару назву. Та й ціни - шалені.

Пельмені у цьому магазині коштують майже двісті гривень за кілограм. Ціни на фрукти також кусаються: кілограм яблук - майже 90 гривень, апельсини - по 136. Та лякають людей навіть не ціни.

Последние два дня просыпаемся в 5 утра от очень мощных взрывов. Это уже конечно очень сильно надоело, но ничего не сделаешь.

ЗСУ контрнаступатиме на окупантів на Півдні. Тому українська влада просить усіх цивільних, особливо жінок та дітей, терміново евакуюватись. Зробити це можна через маршрут Василівка - Запоріжжя.