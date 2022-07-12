Ще років 10 тому про існування такої держави, як Україна, в світі мало хто знав. Втім сьогодні ми - міжнародний символ єдності та боротьби за свободу. Вигук "Слава Україні" вже не потребує перекладу на іноземні мови.

Саме про нас - зараз перша інформація у більшості міжнародних випусків новин. Адже ми - нація, що не побоялася лютого ворога. Ми переможці світових пісенних конкурсів і спортивних змагань! А отже не дивно, що планету захопила мода на все українське!

Дизайнери, кулінари, парфумери й художники шукають натхнення у наших державних символах. І від їхніх витворів - жовто-блакитних кольорів - шаленіють мільйони. Сюжет Ніни Коломієць - про всесвітній тренд під назвою "Україна".

Смак Батьківщини! У Латвії створили морозиво під назвою "Слава Україні". Біженців жовто-блакитними кульками пригощають безкоштовно. А частину грошей від продажів десерту- передають на підтримку українських дітей, що постраждали від війни.

Канадський бренд парфумів випустив новий аромат "Слава Україні". Він поєднує нотки липи, лайму, дині та солодкого меду. Саме так, на думку творців, пахне українське літо. Флакончик прикрашено гербом України на фоні соняхів.

Метью Мелег, парфумер:

Моя родина - зі Словаччини, це на кордоні з Україною. Я продаю цей парфум за 200 канадських доларів, і 50 доларів із кожного продажу - відправлятиму до Національного банку України.

Дизайнер із Чехії вигадав оригінальний спосіб зібрати допомогу для українців, які постраждали від війни. Запустив у продаж подушки з портретом Володимира Зеленського.

Томаш Брінек, дизайнер:

Я чув від багатьох жінок, що Зеленський - справжній секс-символ! Тож я подумав, що можна зробити подушку, аби її власниця могла уявити, ніби лежить у ліжку просто поруч із Президентом України. Спочатку це здавалося смішним, але ми продаливже більш як дві тисячі подушок. Весь прибуток витрачаємо на добрі справи в Україні.

Як супергероїв, що боряться із абсолютним злом, українців зображують на сувенірах. Жовто-блакитні кольори зараз надихають всесвітньо відомих кутюр'є. А українські вінки й вишиванки - популярні серед зірок, що виходять на червоні доріжки. Але на відміну від більшості модних трендів, інтерес до яких зазвичай швидко згасає, бренд "Україна" - впевнено тримається у топі.

Герман Сєвальнєв, співвласник рекламної агенції:

Західний світ побудований на голлівудоцентричній структурі. Кожна подія у світі - це певний фільм, можливо, серіал. Цей фільм, як би цинічно це не звучало, ще довго, поки війна загрожує всьому західному світу, ще буде довго актуальним. Українські символи, український прапор, українська культура, українські елементи - прапор, тризуб і так далі - стають актуальними кожного дня. Цей сюжет, серіал не завершується тільки тому, що українці наповнюють новим сенсом ці символи кожного дня.

Коли у світ вийшли поштові марки з "рускім воєнним кораблем" і українським літаком "Мрія",спочатку в Україні, а потім і у світі виник справжній філателістичний бум!

Олена Бугай, жителька Києва:

Я цю марку хочу подарувати нашим друзям у Франції. Я дуже щаслива, що можу відправити цю інформацію, цю марку, цю нашу надію на перемогу.

Поштові установи в інших країнах одну за одною стали видавати свої марки, присвячені Україні. Ось такий білий птах на фоні синьо-жовтого прапору - робота майстрів із Естонії. А ось – польські рукостискання під назвою "Ми з вами!". Своя марка "За мир в Україні" - з жовтим полем на фоні блакитного неба-тепер є у Хорватії. А у Литві частину грошей від продажу марок із синьо-жовтими обіймами передаватимуть на підтримку українцям, що постраждали від війни.

Події в Україні закарбовують і у пам'ятних монетах. В Естонії ввели в обіг 2 євро з зображенням дівчинки з пташкою - ескіз створила біженка з України. А у США - у Білому Домі - запустили у продаж колекційну монету з островом Зміїним і перекладом легендарної фрази, яка задала вірний напрямок крейсеру "Москва".

Першу українську монету воєнного часу напередодні презентували у Києві.

Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України:

На реверсі сьогодні в нас будуть символи 15 країн монети, яку ми презентуємо. Але країн, які нас підтримують, - їх набагато більше. Для нас дуже символічною була резолюція генеральної асамблеї ООН, коли нас підтримали більше 140 країн, коли почалася повномасштабна агресія 24 лютого.

Монета під назвою "У єдності сила" - це своєрідна подяка друзям України, які допомагають нам у боротьбі проти потужного ворога як на полі бою, так і на політичному та економічному фронтах.

Олексій Шабан, заступник Голови Національного банку України:

Відключення великих російських банків від Свіфт, призупинення її членства і допуску їх участі, членства у заходах міжнародних фінансових організацій, заборона розрахунків у рублях. Це все маленькі кроки, які наближають перемогу України у війні. І ми прагнемо увіковічнити ці зусилля і глибоку нашу вдячність у пам'ятних монетах, які ми сьогодні презентуємо.

Монети випустили у двох варіантах - у сріблі та нейзильбері, з кольоровими вставками.

Ніна Коломієць – кореспондентка:

Руки, оповиті жовто-блакитною стрічкою, - це символ єдності українського народу у боротьбі із російським загарбником. Пам'ятні гроші покликані розказати всьому світу про героїчний спротив нашого народу.

Монети "В єдності сила" започатковують нову серію "Безсмертна моя Україно", випущених в умовах воєнного часу. Їх готуються карбувати багатотисячними тиражами. Адже маркетологи переконані: бренд України ще довго буде у всіх на слуху і набере нової хвилі популярності після нашої перемоги!