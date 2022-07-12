"Будут тебе грузовички". Тищенко пообещал Киму купить автомобили для фронта

Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко обратился главе Николаевской военной администрации Виталию Киму. В частности, он пообещал купить автомобили для защитников на юге Украины.

Об этом Тищенко написал в своем Facebook.

"Ты говорил, что Николаеву нужны грузовики, что больше насыпать русским под**сам. Они у тебя через неделю будут. Вчера в Париже мы собрали 5 миллионов для наших ребят, воюющих на юге. Хотя, смотря на ситуацию, скорее всего, эти машины будут помогать нам увольнять Херсон! Спасибо нашему МИД, спасибо Тине Кароль, спасибо Фредерику Бегбедеру и десяткам французских бизнесменов, которые пришли и поддержали Вооруженные силы Украины", - написал Тищенко после проведения благотворительного ужина в Париже, на котором ему удалось собрать около 5 миллионов гривен.

Благотворительный ужин в Париже стал вторым подобным мероприятием в рамках проекта Charity dinners, который организовывает благотворительный фонд "Дорога мира" Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской.

Первый ужин прошел в Праге и на нем собрали более 2 миллионов гривен. Все мероприятия реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

В рамках парижского аукциона разыгрывались вещи с "украинским характером". Их Тищенко собирал по всей Украине.

Самым дорогим лотом стала гитара с изображениями защитников "Азовстали" в Мариуполе. Ее продали более чем за миллион гривен. Данный музыкальный инструмент является арт-объектом, символизирующий смелость и непобедимую отвагу украинских воинов. Сам инструмент произведен компанией, создающей гитары для многих известных музыкантов. Например, группе U2.

Кроме гитары, на аукционе были реализованы другие ценные подарки. Например, лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился лично от Николая Тищенко ушли с молотка за 722 000 грн. Кстати, дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко. Ее тираж всего 1000 экземпляров.

Наиболее эксклюзивным лотом стала марка с "Российским военным кораблем", сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой через Николая Тищенко передал глава николаевской ОВА Виталий Ким. "Железную марку" продали 541 500 грн.