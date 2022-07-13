Ярмоленко приєднався до "Аль-Айна" [ Редагувати ]
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко вирішив продовжити ігрову кар'єру в еміратському "Аль-Айні". Про це повідомляється на офіційному Twitter клубу.
32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ. Там він знову працюватиме під керівництвом Сергія Реброва.
Ярмоленко підписав із "Аль-Айном" 1-річний контракт. Дістався еміратському гранду українець безкоштовно. Із 1 липня він перебував у статусі вільного агента після чотирьох сезонів у "Вест Хемі" (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську "Боруссію".
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