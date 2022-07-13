ЗСУ відбили штурм окупантів під Харковом, Слов'янськом і Бахмутом [ Редагувати ]
Українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки під Харковом, у напрямках Іванівки та Долина під Слов'янськом і в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини під Бахмутом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 липня.
- На Сіверському напрямку противник посилює контррозвідувальний режим у прикордонних районах Курської області. Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області. Також на Сумщині вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового.
- На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування наших військ.
- Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.
- Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.
- На Слов’янському напрямку противник обстрілює зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.
- Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.
- На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.
- На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.
- Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю. Також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.
- На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА.
Нагадаємо, що окупанти в Мелітополі готуються до наступу українських військ і екстрено укріплюють оборону.
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