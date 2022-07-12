У понеділок ракети полетіли на Харків ще вдосвіта.

Масований удар по Харкову. Шестеро загиблих, понад 30 поранених. Серед них -двоє дітей 4-х та 16 років. Напередодні рашисти знову обстріляли місто. У центр полетіли ракети. Зокрема, ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Ураган".

Хроніки ще одного страшного дня - в матеріалі Світлани Шекери.

У понеділок ракети полетіли на Харків ще вдосвіта.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській обл.:

Ворог ракетою влучив по центру міста Харкова, в результаті попадання ракети було зруйновано цілий під'їзд 6-поверхового будинку. З-під завалів в квартирі на 2-му поверсі було врятовано 86-річну жінку, вона була неушкодженою. Ще було евакуйовано 12 мешканців.

Цю стареньку жінку рятувальники витягли з-під завалів. Жінка впевнена - народилася в сорочці.

Пошла в туалет умываться. А меня там же и присыпало. Умываюсь же возле раковины. И на меня это, рухнуло. Это хорошо, что потолок у меня пластмасса. И это пластмассу я бросала сюда – кричу: "Я живая!" Смотрю, уже тут ходят со светом. С лампочками. А я кричу: "Я живая! Я живая, вытащите!"

Тільки-но харків'яни оговталися від ранішнього ракетного обстрілу, як о 10-й ранку - знову повітряна тривога. Загроза артобстрілу. І на місто - полетіли "Урагани".

Олександр, житель Харкова:

Та ну як, бахнуло, все посипалося. Потом іще раз прилетіло десь туда.

Щойно стихло після обстрілу - розгублені люди з будинків у цьому приватному секторі повиходили на вулицю. Оглядають свої домівки.

Надія Дмитрівна, жителька Харкова:

Летит всё, стекла летят, это, ничего не поняла, и меня сразу оглушило мне ухо. Я еще прошла в коридорчик, и еще вторично у меня бахнуло. Так у меня двери открылись от этого удара всего. Это не то слово, я не успела опомниться. И у меня ж осколками видите, весь дом побитый.

На щастя, тут ніхто не постраждав. Раїса Іванівна веде до себе у двір. Каже, удар був такої сили, що в хаті не лишилося вікон, а зачинені на замки двері розкрилися навстіж.

Раїса Іванівна, жителька Харкова:

Та сила - это необъяснимая сила. Это настолько такое, плафоны повырывало, с потолка повырывало всё. Картинки там были, всё летело. Посуда вся летела, всё летело. Вот это всё, все, все тут летело. Видите, всё посрывало. Ну вон осколки летели через окна.

Ця жінка - родом з росії. Тепер проклинає тих, хто прийшов до її домівки з війною.

Скажите, сколько этой войны можно? Чё он мирных людей бомбит? Он что там, вообще кукнутый? Чего я должна без дома в 80 лет остаться?! (плаче) Это бомбить такими бомбами, с*ка! (п'є воду) И оба разбомбил, оставил в нищете, сволочь! Что ему на нашей Украине надо, падла ты! Не хочу так жить! Всю жизнь работал, работал! И где я буду жить?!!!

А ось в цей автомобіль ворожий снаряд влучив прямим попаданням. Авто вигоріло вщент, від нього та від водія з пасажиром фактично нічого не лишилося. Загинули батько з 17-річним сином. Вони їхали за довідкою для вступу у виш.

Євген, житель Харкова:

Машина горела еще, да, валялись все ее запчасти. Фрагменты тел.

Дісталося і торгівельному центру поруч. Там загинув охоронець.

Услышали ну что-то громыхнуло. И все бегом побежали в подвалы. Особо и не понимали, где, куда прилетело.

Через дві вулиці, на балконі двоповерхівки, тіло чоловіка. Він навіть не встиг сховатися, його буквально зрешетило осколками.