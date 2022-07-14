У Харкові окупанти вдарили по депо метрополітену (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 14 липня вночі російські війська завдали удару по депо метрополітену в Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Черговий злочин росіян. Вночі окупанти завдали удар по депо метрополітену в Харкові.
Найголовніше, що ніхто не постраждав. Жахливі наслідки руйнувань - на фото.
Очільник Харківщини повідомив, що загалом по області окупанти уже зруйнували та пошкодили понад 4 800 об'єктів інфраструктури.
4 232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження. Серед них більше 2 700 -– багатоповерхівки.
Також постраждали більше 500 навчальних закладів, 100 медичних установ, 97 закладів культури, 12 промислових підприємств.
Нагадаємо, що 14 липня окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Вже відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей.
по темі
Російські війська завдали артилерійського удару по Індустріальному району Харкова, мешканців закликають не виходити на вулиці. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
У понеділок, 11 липня, окупанти обстріляли Харків
У неділю під ранок, 10 липня, окупанти атакували Харків ракетами
За попередніми даними в результаті обстрілу постраждали щонайменше п'ять осіб
У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 27 червня загинуло щонайменше 4 людини, 19 отримали поранення, з них 4 дитини. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов