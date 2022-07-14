У ніч на 14 липня вночі російські війська завдали удару по депо метрополітену в Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Черговий злочин росіян. Вночі окупанти завдали удар по депо метрополітену в Харкові.



Найголовніше, що ніхто не постраждав. Жахливі наслідки руйнувань - на фото.

Очільник Харківщини повідомив, що загалом по області окупанти уже зруйнували та пошкодили понад 4 800 об'єктів інфраструктури.

4 232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження. Серед них більше 2 700 -– багатоповерхівки.

Також постраждали більше 500 навчальних закладів, 100 медичних установ, 97 закладів культури, 12 промислових підприємств.

Нагадаємо, що 14 липня окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Вже відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей.