Удар по Харкову: зруйновано депо метрополітену [ Редагувати ]
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену, пошкоджено приватні будинки та газорозподільну підстанцію. Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram і свідчить повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.
13 липня ракетна атака піддалася Харкову, в результаті чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену і підприємства.
Вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.
Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі.
За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті ракетних ударів немає.
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