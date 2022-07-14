У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену, пошкоджено приватні будинки та газорозподільну підстанцію. Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram і свідчить повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

13 липня ракетна атака піддалася Харкову, в результаті чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену і підприємства.

Вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.

Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті ракетних ударів немає.