В результаті ракетного удару по Вінниці загинули 17 осіб. Серед них двоє дітей.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора в Telegram.

"Поки відомо про 17 загиблих, в тому числі 2 дітей. Кілька десятків людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в результаті ракетного удару значні руйнування і пошкодження отримали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

"Удар по Вінниці був здійснений крилатими ракетами "Калібр". Ракети були запущені з підводного човна з акваторії Чорного моря. Дві ракети були збиті силами ППО", - повідомив речник Командування Повітряних Сил Юрій Гнат.

Кількість жертв зросла

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.