Мікросхеми, чипи та оксид алюмінію: Китай продає Росії товари для війни - WSJ [ Редагувати ]
За перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем з КНР до Росії зросли більш ніж удвічі - до $50 млн. Про це свідчать дані китайської митниці, пише The Wall Street Journal.
Китай, попри свої заяви про нейтральність, продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни.
Китайські компанії збільшити експорт до країни-агресора друкованих плат, а експорт оксиду алюмінію - важливий елемент для виробництва зброї - у 400 разів перевищив торішні показники.
Зростання зазначеної вартості експорту частково можна пояснити інфляцією. Але дані показують, що багато китайських продавців техніки продовжують вести справи з Росією, попри контроль США.
Поставки до РФ чипів та інших компонентів з потенційним військовим застосуванням здійснюють як невеликі приватні компанії, так і держпідприємства.
Водночас китайські чиновники неодноразово заявили, що Піднебесна не продає зброю Росії. І загальний експорт з Китаю до РФ суттєво впав, оскільки китайські компанії побоюються санкцій з боку США.
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