Китай стверджує, що не допомагав росії зброєю у війні проти України [ Редагувати ]
Пекін не допомагав росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".
Про це на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе,
"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", - сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та рф.
За словами міністра, китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".
"Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни", - сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та рф зростатимуть.
Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти росії.
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