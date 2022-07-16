На Миколаївщині після обстрілів рашистів у лікарнях залишаються понад 300 людей [ Редагувати ]
Минулої доби на Миколаївщині у результаті обстрілів російських окупантів поранено 17 людей. Дітей серед постраждалих немає. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 321 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
15 липня по Миколаївщині було завдано 31 удар, зокрема 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 - з артилерії.
Нагадаємо, що зранку в Миколаєві пролунало кілька вибухів.
по темі
Мешканців Сумщини закликають евакуюватися через загрозу ракетних і артилерійських ударів з боку російської армії. З таким закликом виступив мер Білопілля Юрій Зарко
Зранку 16 липня окупанти обстріляли територію Сумської області.
У Центрі Вінниці після ракетних ударів з боку росії знесуть Будинок офіцерів
Куди йти, яким коштом робити ремонт, а якщо знову прилетить? Ці питання щодня ставлять собі тисячі українців. І відповідей у більшості поки немає. Люди бояться покинути те, що наживали роками, і залишаються жити у руїнах та своїми силами відновлювати житло.
В результаті ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей