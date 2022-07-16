Як жити далі, коли будинок зруйнований: історія миколаївців

Куди йти, яким коштом робити ремонт, а якщо знову прилетить? Ці питання щодня ставлять собі тисячі українців. І відповідей у більшості поки немає. Люди бояться покинути те, що наживали роками, і залишаються жити у руїнах та своїми силами відновлювати житло.