Ракетний удар по Миколаєву: кількість поранених збільшилась [ Редагувати ]
Станом на 15 липня кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по університетах Миколаєва зросла з двох до чотирьох осіб. Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram.
В результаті атаки російських окупантів руйнувань зазнали не лише ВНЗ, але й об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Четверо поранених були доправлені у медзаклади. Дітей серед постраждалих немає.
Всього за минулу добу внаслідок обстрілів ворога поранення отримали 13 осіб. В лікарнях Миколаївської області знаходяться 326 пацієнтів, які постраждали від рук окупантів.
по темі
14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Рятувальники опублікували відео наслідків ворожого удару
В результаті ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей
Вранці 12 липня окупанти масовано обстріляли Миколаїв ракетами
У ранку понеділка, 11 липня, російські окупанти завдали удару по Миколаєву
У суботу зранку, 9 липня, окупанти випустили шість ракет по Миколаєву