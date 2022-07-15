Станом на 15 липня кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по університетах Миколаєва зросла з двох до чотирьох осіб. Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram.

В результаті атаки російських окупантів руйнувань зазнали не лише ВНЗ, але й об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Четверо поранених були доправлені у медзаклади. Дітей серед постраждалих немає.

Всього за минулу добу внаслідок обстрілів ворога поранення отримали 13 осіб. В лікарнях Миколаївської області знаходяться 326 пацієнтів, які постраждали від рук окупантів.