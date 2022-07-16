В Охтирці мешканці поспішають ремонтувати пошкоджені будинки. Будівельні матеріали цього літа здорожчали в рази. Через тимчасову окупацію територій, звідки раніше надходили товари, продавцям доводиться змінювати постачальників та не зважати на якість. Та багато помешкань потребують настільки значних витрат, що самотужки людям не впоратись.

Охтирку рашисти нещадно бомбили з 24 лютого. Снаряди "прилітали" майже щодня в різні райони міста. Будинок пані Тетяни та кілька сусідніх накрило вночі.

Тетяна Зайцева, жителька Охтирки:

Я не вспіла втекти, тому шо це нереально, тривога уже пізніше кричала, і если б я даже вибігла раньше, мене б отам убило на коридорі. В то время я заскочила в туалет, держала двері на себе з усієї сили, шоб мене не могло витягнуть. А чоловік в це время спав. І посипалося скло, каміння, все на нього, це конечно все бистро произошло.

Осколки повибивали всі вікна, прошили стіни, меблі. В будинку одразу зникло тепло, світло та вода. Пенсіонери, як могли, самі навели лад в оселі. Нині самотужки намагаються повернути блага цивілізації - власним коштом відремонтували каналізацію. Утім, на серйозніший ремонт грошей не мають.

Росіяни поцілили ще й в серце міського опалення - ТЕЦ. Через холоднечу тоді в багатьох будинках розмерзлися труби та батареї. Та й вікна у квартирах повибивало.

Інна, жителька Охтирки:

Я звонила узнавала, вот у нас двух-комнатная квартира, надо 50-60 тысяч, сразу, чтобы вот все окна, балкон, все, что вот выбито поставить, но это дороговато, согласитесь. У нас таких денег нет.

Місцевий виробник вікон запевняє, спроможний виконати й більше замовлень, ніж є. Нині люди здебільшого купують вікна за свої. Частину - за кошти благодійників.

Андрій Івженко, керівник компанії-виробника вікон:

На даний час немає дефіциту комплектуючих, немає дефіциту в склі, немає дефіциту в профілі, немає дефіциту в фурнітурі та інших, але собівартість виробу значно підвищилась, тому що …підвищилась логістика, тому що всі матеріали, які я використовую, я використовую європейського качества, європейського виробництва, і вони всі прив'язані до валюти.

Ірина шукає будматеріали одразу на два об'єкти: і власний будинок треба ремонтувати, і на роботі багато негараздів. Вона з колегами відновила виробництво одразу після звільнення Сумщини в пошкодженій будівлі.

Ірина, мешканка Охтирки:

Почти 96 окон мы запечатали пленкой, ни одного вікна целого не було, ни одного и отопление тоже порвало, тоже шо-то будем делать, крыша тоже там в плитах осколки попадали, тоже подлатали немножко.

Вже зараз, каже, потрібно готуватися до зими.

-Зима в любом случае буде сложна, тяжела, думать надо наперед, шото заготавливать уже й котлы надо ставить, шо-то думать надо.

Жінка запевняє, потрібні матеріали є в наявності, але здебільшого нижчої якості та задорого. А майстри, що займаються ремонтами, вже відчули брак матеріалів.

Найбільший попит на ринку будматеріалів в Охтирці - на товари для покрівлі. Їх вистачає. Але є інші позиції, яким доводиться шукати заміну.

Віталій Король, керуючий супермаркетом будматеріалів:

Відчувається дефіцит міжкімнатних дверей, основні наші поставщики це були Херсон, він зараз тимчасово окупований, і Харків, також відчувається дефіцит шпаклівки кнауф, вона також з окупірованой території. Шифер, якщо раньше ми брали Краматорськ, то щас ми завозим Івано-Франковськ, а це логістика меняється, це транспортні витрати. Ну ми стараємся закупать, наші менеджера вишукуєм нових постачальників.

Багато мешканців сподіваються на відшкодування від держави.

Павло Кузьменко, міський голова Охтирки:

Розпорядниками коштів є Обласна військова адміністрація, і вони розподіляють ці кошти в залежності від найбільших потреб і в залежності від того, на що вони були виділені, адже перші 250 млн грн були виділені на критичну інфраструктуру і на поточні ремонти.

Такий будинок, як у пані Тетяни - до цього переліку не входить, адже він потребує капітальних вкладень. За підрахунками фахівців - до 20 млн. грн.