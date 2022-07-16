У Чернівцях взялися перевіряти готовність шкіл до безпечного навчання. Йдеться про наявність у будівлях надійних укриттів, де б під час повітряної тривоги змогли перебувати учні та вчителі. Адже лише такі навчальні заклади зможуть працювати з 1 вересня в очному режимі. Як школи готуються до роботи в умовах війни? Дивіться.

Батьківські комітети, техпрацівники та педагоги впорядковують занедбані приміщення у чернівецьких школах.

Світлана Матвійчина, директорка ліцею:

Подивіться: тут взагалі не було ніякої електрики, нічого. Але силами, аврально, от подивіться: тут свіжепобілено.

У цій школі вичистили і підремонтували чималий підвал поблизу гардеробу. Щоб розташувати щонайбільше, а це понад півтисячі школярів і педагогів, під укриття готують і сусідні приміщення.

-От тут: раз і два. Є один вихід і другий. Також треба просто закрити ці вікна. Такі рекомендації: закрити скло. Ну і тут, подивіться: це внутрішня стіна, також є прекрасний захищений коридор. Ну і вікна також треба буде закрити піском.

-Коли були повітряні тривоги, у нас сюди приходили жителі навколишніх будинків - це раз. До нас спускались працівники обласної адміністрації - це два.

А це укриття в підвалі школи в центрі Чернівців було надійним прихистком для містян. З початку війни звідси повиносили увесь непотріб та облаштували найнеобхіднішим.

Олеся Палій, заступниця директора школи:

Не кожна школа може похвалитися таким. У нас є каналізація, є вода, у нас є туалети, в нас є два виходи.

Питна вода, місця для сидіння та лежання, і навіть вай-фай. Укриття у школах під час повітряної тривоги хоч і тимчасові, та мають бути надійними і гарантувати безпеку.

Юрій Лесюк, заступник міського голови:

Наприклад, розглядали один підвал в одному із закладів - там був грибок. Все, ми не можемо відкривати для дітей це приміщення, тому що це діти, це їх здоров`я.

Важливо, щоб потужності укриттів відповідали кількості дітей і педагогів у школі. Якщо площі не достатньо, освітні заклади мають обрати альтернативну форму навчання.

Леся Бабій, директорка школи:

Ми придумали розмістити камери у кожному кабінеті. І наприклад: сьогодні навчаються половина очно, а половина слухає дистанційно. Наступного дня вони міняються. Таким чином ми розвантажимо наше укриття. Крім того, є ще інші форми навчання. Є сімейна форма навчання, є екстернати, є домашня форма, тобто тут є безліч підходів. Але, все ж таки, ми діток чекаємо.

Деякі школи у Чернівцях не пройшли перевірки. Але час знайти альтернативні приміщення, щоб діти могли навчатися очно, ще є.