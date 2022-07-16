Азербайджан звинуватив Росію у порушенні гарантій відносно Карабаху. Президент країни наголосив: російське міноборони обіцяло забезпечити виведення вірменських військ до кінця червня, але цього досі не зроблено.

Тим часом Баку продовжує відновлення відвойованих з-під вірменської окупації територій. Три десятиліття занепаду, бойові дії та замінування перетворили цей колись квітучий край на руїну. Як азербайджанці відбудовують свої землі, та що роблять для того, щоби туди повернулися люди, розкаже Ольга Жидецька.

Карабах - багатий і квітучий колись край, заможні села з виноградниками та полями… Проте майже тридцять років війрменської окупації призвели до повного занепаду трьох сотень сіл.

Унаслідок Другої карабаської війни восени 2020-го Азербайджан повернув контроль над більш ніж половиною захоплених територій. І вже незабаром після припинення бойових дій на понівечених війною землях розпочали відновлення.

Найперше у рекордний термін звели електростанцію та аеропорт. Мешканців приймають і перші, зведені, що називається з нуля, села.

Рахман Гаджиєв, голова правління Фонду відродження Карабаху:

В Карабахе будет задан тренд, будет поставлена планка выше даже чем в остальной части Азербайджана, мы будем строить умные деревни, умные города.

Розпочали велику державну програму відновлення Карабаху з розмінування. Немає карт мінних полів для 4 районів, тож саперам доводиться в прямому сенсі навпомацки звільняти землю від смертоносного залізяччя.

Мадад Мемадов, провідний фахівець із розмінування Національного агентства з розчищення територій від мін Анама:

Це військовий злочин мінування мирних територій і через це та сторона не надає карти мінування, аби вони не були виявлені. Найбільше від цього можуть постраждати мирні жителі.

Коли питання безпеки закрили - розпочалося будівництво. Проєкт Смарт Вілидж передбачає відновлення за найновішими технологіями. "Розумні" села будуть автономними. Із власною інфраструктурою і навіть забезпеченням енергоресурсами, а також спеціалізацією. Перші будинки звели за три місяці - усі з інноваційних матеріалів.

Акпер Аббасов, директор Аграрних інновацій при уряді Азербайджану:

Ми зможемо застосовувати дрони для моніторингу у сільському господарстві, а також застосування гербіцидів та пестицидів, які визначатимуть завдяки відеокамерам на цих дронах. Тож ми отримаємо більшу безпеку життя та здоров'я, а продукти, які вирощуватимуть, матимуть більше шансів на експорт до Європи та інших країн.

У кожному населеному пукнті планують звести близько двох сотень будинків. Їх безкоштовно надаватимуть біженцям, що покинули ці краї через війну. Фінансує проєкти держава. Завдяки високим цінам на енергоносії останніми роками Баку акумулювало ресурси. Це дозволило придбати новітню зброю, що забезпечила успіх воєнної кампанії, а тепер - розвивати занедбані території. Разом з тим, такий вражаючий результат, кажуть фахівці, - наслідок далекоглядного планування.

Азербайджанці не робили це поспіхом це все, тобто вони спочатку спланували і вони рухалися доволі послідовно. Тобто забезпечували безпекові умови для відновлення, запускали проєкти, які дозволять людям почуватися безпечно і комфортно, і потім вже здійснювали процес залюднення,заселення цих територій.

Баку розраховує, коли економіка у відновлених поселеннях запрацює, у регіон потягнуться люди. Тоді ж він стане інвестиційно привабливим. Перемови щодо залучення коштів з ЄС, Туреччиною та іншими країнами уже тривають. Не бракує й охочих повернутися на батьківщину. Біженці, що за тридцять років облаштували своє життя на новому місці, попри все, мріють про рідний край.

Ільхам:

Не надо, там лучше ні дом нічого не хочу...К себе домой хочу домой. Это мать все там есть.

Охочих повернутися до Карабаху в країні тисячі. Саме тому відбудова цих територій стала частиною національної ідеї Азербайджану. І Баку не шкодує ані зусиль, ані коштів, щоб у занедбаний за роки окупації край знову повернулися безпека, мир та процвітання.

-Для Азербайджана дуже важливо, щоби ця історія була успішною. Щоб люди, які приїдуть на ці землі, вони почнуть там жити, вони через який час не виїхали звідти. Це такий момент, за яким вони стежать і для них важлива саме історія успіху.

Україні, що нині боронить свою територію від російської навали, слід приглядатися до азербайджанського досвіду - кажуть фахівці. Адже багато наших сіл і міст так само, як і в Карабаху, доведеться відроджувати з руїн. І в нагоді можуть стати інноваційні та комплексні рішення, які вже втілює Азербайджан.