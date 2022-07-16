Вкрадене літо. На Запоріжжі через війну та тимчасову окупацію місцевих курортів тисячі людей залишились без роботи та прибутку. Для багатьох жителів Бердянська, Кирилівки чи Приморська курортний сезон завжди був основним джерелом поповнення родинного бюджету. За ці гроші сім'я жила потім весь рік. Як тепер виживають працівники баз відпочинку та яка ситуація нині у містах і селах, куди раніше ми їздили на відпочинок - дивіться далі.

Ще минулого літа на узбережжі Азовського моря ніде було яблуку впасти. В сезон до Кирилівки, Бердянська чи Приморська приїжджали тисячі людей. Тепер замість натовпу туристів - порожні пляжі та зачинені бази відпочинку. Охочих плавати чи засмагати в окупації немає.

Дмитро, власник бази відпочинку:

Там росіяни і оці днрівці так називаємі лнрівці просто кошмарять людей.

Дмитро - власник однієї із баз відпочинку на узбережжі Азовського моря. Каже, на цей курортний сезон хотів побудувати великий басейн, аби медузи не псували людям відпочинок. Втім усі плани на літо зруйнувала війна. Нині Дмитро волонтерить у Запоріжжі, а його база зачинена та пограбована.

Дмитро, власник бази відпочинку:

Порозбивали вікна, повскривали двері, познімали плазменні телевізори. Ну не так сильно, як це в нєкоторих баз. Бази в основному державні забирають, селять все вивозять оттуда, виносять. Населення заставляють працювати, хто дуже патріотично настроєний, тих крадуть.

Дмитро:

Дмитро розповідає, із села, де знаходиться його бізнес, чимало людей евакуювалися. Ті, хто залишився, - страждають від свавілля окупантів. Відпочивальників немає. А люди, які де-не-де зустрічаються на пляжах, це місцеві або жителі сусідніх тимчасово окупованих міст та сіл. Втім гарантувати безпеку там не можливо, каже очільник відділу туризму обласної військової адміністрації.

Євген Коваленко, начальник відділу туризму та курортів Запорізької обласної військової адміністрації:

Ніхто не може гарантувати санітарні умови, це отруєння і все інше, тобто це перше, що. Потім все ж таки у нас бойові дії, заміновано узбережжя і т. д.

Попри усю небезпеку для людей, окупанти тиснуть на власників баз та змушують їх відчинятися, повідомляють у профільному відділі. Підприємцям радять фіксувати усі злочини рашистів. Аби надалі притягнути ворога до відповідальності, підкреслюють у відділі туризму.

Євген Коваленко, начальник відділу туризму та курортів Запорізької обласної військової адміністрації:

Азовське узбережжя, це велика частка туристичного збору. Якщо рахувати у валовому, то є такі підрахунки, що галузь заробляла за рік приблизно 20 млрд. гр. і плюс 110 приблизно тисяч рабочих місць.

Люди, з якими ми поспілкувались на вулицях міста, кажуть через війну ніякого відпочинку цього року взагалі не планують. Але за морем дуже сумують і мріють про час, коли зможуть повернутися.